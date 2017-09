Milan, paura per Conti: si teme per il legamento crociato

15 settembre 2017

Paura in casa Milan. Montella trema, potrebbe aver perso Andrea Conti per molto tempo. Il terzino arrivato dall'Atalanta si è infortunato questa mattina in allenamento. Un problema al ginocchio: il timore è che si tratti di qualcosa di serio, con il possibile interessamento del legamento crociato. Nelle prossime ore il difensore si sottoporrà ad accertamenti. In caso di rottura del crociato si parlerebbe di uno stop di 4-6 mesi.