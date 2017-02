Milan, parla Pasalic: "Devo migliorare ancora"

17 febbraio 2017

"Certamente sono contento perché sto giocando da tre mesi con continuità - dice poi -, ma ripeto: non sono al cento per cento soddisfatto delle mie partite, so che posso giocare meglio e segnare di più. Mi capitano tante opportunità in ogni partita, devo essere più concentrato: mi auguro in queste prossime partite di fare meglio”.



A partire dal match di campionato contro la Fiorentina: “E' una partita molto importante per loro e soprattutto per noi. E' fondamentale conquistare i tre punti. Se vinciamo questa gara possono essere punti decisivi per giocare in Europa il prossimo anno”.