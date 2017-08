Milan, Niang si dà malato: "Vorrei scegliere dove andare"

23 agosto 2017

Giorni da separato in casa per Niang. Montella, dopo la preparazione, ha dato il via libera alla sua cessione. L'offerta buona è arrivata dalla Russia, ma il francese ha puntato i piedi perché vuole raggiungere Mihajlovic al Torino. Cairo, però, non può pareggiare la proposta recapitata da Mosca e l'affare è arenato da diverse settimane. Braccio di ferro con Fassone e Mirabelli che non vogliono cedere di un millimetro. Valutazione di almeno 18 milioni di euro. I rossoneri avevano provato a inserirlo nella trattativa per Belotti, ma sotto la Mole non hanno voluto trattare.



Montella in conferenza stampa si è detto dispiaciuto per Niang e un po' deluso dalla situazione. Parole che hanno portato l'attaccante francese a rompere il silenzio parlando a MilanNews: "Ho ascoltato le parole di Montella in conferenza, vorrei solo dire che il calcio è sempre stato l’amore della mia vita ed è il mio mestiere. Mi sono sempre allenato con il sorriso, gioco nel Milan da 5 anni e pure i compagni possono testimoniarlo. Lo stress non è legato ad una situazione tecnica ma a quello che sta succedendo fuori dal campo, su come si stanno facendo le cose. Vorrei solo scegliere dove andare a giocare, vorrei scegliere io e non gli altri. Non ho nulla contro il Milan e la società, vorrei solo spiegare la situazione".