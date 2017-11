Milan, Montella: "Vittoria meritata, concesso poco"

5 novembre 2017

E' lucida l'analisi di Montella ai microfoni di 'Premium Sport'. “Stasera siamo partiti con grande impegno, provando a pressare alto anche se non sempre ci siamo riusciti. Poi, dopo un’occasione concessa al Sassuolo, abbiamo perso un po’ di sicurezza: in quel frangente non mi è piaciuta la squadra, ma col passare del tempo abbiamo ricominciato a giocare e penso che alla fine la vittoria sia meritata".



Al tecnico rossonero è piaciuta la fase difensiva dei suoi. "Stasera abbiamo concesso davvero poco e questo mi fa piacere: diciamo che sono contento del risultato e, in parte, anche della prestazione. Abbiamo ancora il record di tiri in porta in Serie A e questo è sintomo che qualcosa di buono facciamo. Anche se dobbiamo ancora migliorare molto per avvicinarci alle squadre che ci precedono: dal punto di vista del gioco negli scontri diretti con le big non si è vista tanta differenza, ma abbiamo perso quindi significa che sotto alcuni aspetti dobbiamo ancora crescere. E sono convinto che lo faremo e che inseguiremo fino alla fine il nostro obiettivo".



Poi scherza ancora sul suo futuro. "La prima pagina della Gazzetta? Gattuso è un amico, l’hanno anche fatto un po’ più alto in quella foto: penso che queste cose facciano parte del gioco".