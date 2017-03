Milan, Montella vede l'Europa: "Così ci arriviamo di sicuro"

18 marzo 2017

L'1-0 al Genoa spinge il Milan a -2 dall' Inter . "Sono molto contento perché era importante chiudere questo periodo, prima della sosta, con una vittoria - dice Montella a Premium Sport -. Ora dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e non agli avversari, perché non ci sono partite facili, ma se continueremo così sono sicuro che in Europa ci arriveremo. Mati? Sono molto contento per lui, è bello vederlo giocare e lo è ancora di più quando fa gol".

Il tecnico rossonero analizza così il match contro il Grifone: "Abbiamo fatto un’ottima partita, perché l’abbiamo capita. Gli spazi erano pochi e sapevamo che avremmo dovuto portare pazienza e sfruttare ogni pertugio, ma abbiamo anche creato diverse occasioni per arrotondare il risultato. In alcune circostanze abbiamo perso lucidità, ma non abbiamo concesso niente agli avversari e questo mi rende felice. Abbiamo sfruttato spesso il doppio o triplo giro palla per cercare di trovare il corridoio verso Lapadula, ma oggi non era facile perché il Genoa è stato sempre molto attento a non lasciarci le imbucate verticali. Vangioni? Ha cinque vittorie e un pareggio come curriculum da titolare, sta facendo bene".



Montella liquida poi con poche parole il discorso riguardante il futuro societario del club, a proposito del quale non ci sono ancora certezze: "Rischia di condizionarci? Io sono concentrato sul campo e i ragazzi stanno dimostrando che lo sono almeno quanto me, tutto il resto non ci distrae".