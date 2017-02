Milan, Montella: "Squadra in crescita, lo dicono i dati"

4 febbraio 2017

Emozionato per la visita di Berlusconi?

"Sono contento che venga, il presidente è una persona che emana fiducia ed entusiamo. E' appassionato, si vede e si sente. Siamo felici di avergli dato il 29esimo trofeo della sua carriera da presidente. Siamo contenti che abbia trovato tempo per venirci a trovare".



Che gara si aspetta contro la Sampdoria?

"E' una squadra molto organizzata che non specula sul risultato e che gioca sempre per vincere per merito dell'allenatore. E' una squadra costruita con logica, gara difficile, ci vorrà velocità e pazienza".



Romagnoli terzino?

"Sto valutando, è una possibilità così come giochi Vangioni".



Cosa significa l'assenza di Bonaventura?

"Mi spiace enormemente aver perso Jack. Dispiace sia dal punto di vista tecnico che personale. Stava crescendo e stava migliorando come calciatore. Gli faccio un grosso in bocca al lupo perché possa tornare presto".



Deulofeu e Ocampos. Che impressioni?

"Sono due calciatori che da 18enni erano considerati tra i migliori al mondo come prospettiva. C'è da capire come mai non siano ancora esplosi. E' mio compito aiutarli ad esplodere. Devono migliorare entrambi in fase realizzativa, due giocatori interessantissimi".





Sul momento della squadra.

"Non credo che alla squadra si possa imputare più di tanto. Bisogna migliorare sotto l'aspetto dei risultati, che nel calcio sono la cosa che conta di più. Io però devo guardare anche i dati della squadra e noi siamo cresciuti sotto diversi aspetti: pericolosità, possesso palla, tiri in porta, numero dei cross, concediamo meno agli avversari, siamo più alti di baricentro, siamo più compatti. Se qualcuno mi convince che se siamo più lunghi e meno pericolosi degli avversari si vincerebbero sempre le partite, sono pronto a tornare indietro. Il calcio non sempre è logico, non sempre vince chi gioca meglio e il più forte".

Il Milan ha stupito tutti prima e ora questa è la normalità?

"Siamo migliori di prima, come tutti i dati lo dimostrano, ma ci sono anche le altre squadre. La squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista, a parte i risultati che sono anche per me la cosa più importante".



Sulla dieta vegana.



I recenti risultati negativi hanno condizionato la squadra?



Visti gli infortuni il Milan puù giocare a tre in difesa?



Su Bacca.

"E' uno dei giocatori più importanti del Milan, ha determinate caratteristiche su cui bisogna lavorare. A 30 anni difficilmente può cambiare quindi bisogna sfruttare le sue qualità, non è appariscente ma risolutivo e realizzativo. Meno si gioca in profondità e meno viene sfruttato, noi dobbiamo servirlo meglio e lui deve fare meglio". Il Milan meriterebbe qualche punto in più in classifica? "Credo che sia reale, se perdiamo la partita a Udine è giusto così, vuol dire che la squadra non capisce determinate cose, compreso l'allenatore".

Qualche arbitraggio è stato sfavorevole. "Non mi piace parlare di arbitri. Credo sia ingiusto per una squadra che subisce un grave fallo giocare per alcuni minuti i 10. Penso debba avvenire la stessa cosa di quando si fa male un portiere. Bisogna migliorare su questo. Agli arbitri può succedere di sbagliare". Sulle critiche. "Io accetto sempre le critiche, non posso farmi prendere dall'emotività. Io devo continuare a lavorare, non sono preoccupato. Non è il momento peggiore da quando sono qui, all'inizio non avevo le certezze che invece ho adesso". "La difesa a 3 è bandita al Milan (e ride, ndr). Io non credo nei moduli, credo nelle caratteristiche dei giocatori che vanno ottimizzate. Poi può capitare di mascherare la difesa a tre ed è già successo in questa stagione". "Non abbiamo perso equilibrio e le nostre convinzioni. Non dobbiamo abbandonare la strada intrapresa, siamo tutti pronti a dare qualcosa in più". "Ho letto l'articolo ed è stato interessante. Non facciamo la dieta vegana, facciamo mangiare tacchino. I giocatori quando sono qui a Milanello sono di mia responsabilità. Dobbiamo essere sempre al top, perché siamo professionisti e anche nell'alimentazione bisogna esserlo. Io da calciatore per due mesi ho mangiato carote e petto di pollo proprio per prepararmi al meglio e vincere. La differenza la fa chi ha più voglia di vincere". "Siamo migliori di prima, come tutti i dati lo dimostrano, ma ci sono anche le altre squadre. La squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista, a parte i risultati che sono anche per me la cosa più importante".

"Il bello del calcio è che è illogico. Non sempre la squadra migliore vince. E' anche per questo che il calcio ha così tanti appassionati"."Non lo so, io devo preparare la partita. E' un giocatore che ci interessa, ma non so altro. Se sta bene è molto forte, bisogna capire come sta".