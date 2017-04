Milan, Montella soddisfatto: "Temperamento da grande squadra"

9 aprile 2017

Dopo il mezzo passo falso col Pescara, il Milan riprende la corsa per centrare l'Europa. "Il sorpasso sull'Inter? A noi interessa aver superato la sesta: l'Inter è un'avversaria come un'altra e io voglio arrivare in Europa, a prescindere dai nerazzurri", ha precisato Montella. "Probabilmente il discorso Europa si risolverà all'ultima domenica, ma sono convinto che ci arriveremo". Col Palermo Deulofeu è stato uno dei migliori in campo: "Sta crescendo molto, ma può fare ancora di più". Poi su Gigio: "Il rinnovo di Donnarumma? Non faccio il direttore sportivo: in questo momento c'è una situazione di transizione societaria, certo è che Donnarumma è un giocatore importante". Poi sul derby: "In queste partite non ci sono favoriti: noi stiamo bene ma non possiamo permetterci di sottovalutare alcuna squadra". Infine sul futuro sulla panchina rossonera: "Fanno il mio nome per il futuro della panchina della Roma? A Roma ho casa, quindi ho più che una panchina".

GALLIANI: "IL DERBY? MAGARI IN TV"

Adriano Galliani si gode il poker col Palermo e guarda avanti, pensando anche al closing. "In 31 anni abbiamo portato il Milan in vetta al mondo - ha spiegato -. Se cambieremo proprietà, ci ricorderemo di tutto quello che abbiamo fatto". "Ho sentito il presidente, se questa è stata la nostra ultima partita è stata una bellissima partita che rimarrà nei nostri occhi e in quelli dei tifosi", ha aggiunto. In particolare, una battuta Galliani poi la dedica al prossimo derby: "Se si concretizzerà il cambio di proprietà lo vedrò in tv. Resterò sempre milanista". Poi sulla partita: "Il centrocampo ha fatto molto bene oggi. Il gioco parte da lì, se fanno bene i centrocampisti giochi bene. Grande partita di Kucka. Abbiamo creato tanto, il 4-0 è stretto". Suso è stato tra i migliori in campo: "Abbiamo fatto una grande partita. Il gol di Suso è un gioiello. Godiamoci questo Suso. Ricordo che è costato 300mila euro. questa estate abbiamo fatto buone operazioni sul mercato. Sosa ha sempre avuto un grande piede e lo sta dimostrando. Spesso vengono messi in risalto solo gli errori". Poi su Deulofeu e Pasalic: "Sono arrivati anche se dicono che gli osservatori li hanno gli altri". E proprio al futuro di Deulofeu Galliani dedica una battuta: "A giugno non so se sarò io a fare il mercato, quindi non posso dire nulla. Ho parlato con i dirigenti del Barcellona, ma non vi dico cosa mi hanno detto...".