Milan, Montella: "Sarò qui anche l'anno prossimo"

13 maggio 2017

"E’ stata una partita equilibrata e sofferta. L’Atalanta è una realtà ed è in fiducia ma il Milan ha fatto una grande partita ed è riuscito a pareggiare con la determinazione, credo che il pareggio sia giusto e mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi rispetto alle ultime gare. Siamo in calo rispetto all’inizio ma io sono orgoglioso di questo pareggio. E’ un punto prezioso, contro una squadra che ha fatto soffrire tutti ed è stata molto continua e merita la posizione in classifica che ha": così Montella analizza l'1-1 di Bergamo.



Un risultato che mantiene vive le speranze europee rossonere: "Non abbiamo mai perso contro le dirette concorrenti per l’Europa, la Lazio che è irraggiungibile e la Fiorentina, quindi è un punto ancora più prezioso. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e questo è un grande orgoglio per me che li alleno".



A Bergamo si è rivisto in campo Montolivo: "Ha fatto una grande prestazione, è il capitano del Milan, ha guidato i compagni e ci ha messo grande esperienza. Una citazione particolare voglio farla anche per Romagnoli e De Sciglio che hanno giocato non al meglio. E soprattutto per Bacca che è entrato con lo spirito giusto, in un momento particolare della gara e ha trascinato i compagni. Conoscevo il suo stato d’animo viste le ultime esclusioni e lo voglio ringraziare".



Il discorso si fa interessante parlando al futuro: "Il mio unico pensiero è quello di allontanare il futuro, in conferenza prima della gara ho detto una bugia bianca ma la realtà è che con la società stiamo programmando il futuro. Faremo due o tre partite in Cina e partiremo per il ritiro il 4 luglio. Ma la squadra deve pensare solo al presente e io sarò l’allenatore anche per l’anno prossimo. Sono fiero e contento di allenare una squadra di questo blasone con un progetto tecnico ed economico importante. Da parte mia non c’è nessun problema. Con la società e i tifosi c’è grande feeling e vedo una squadra che mi segue".