Milan, Montella: "Roma superiore a noi"

7 maggio 2017

Montella non cerca scuse e rende onore alla grande prova della banda Spalletti. "La Roma è stata superiore al Milan, sia i giocatori in campo sia l’allenatore in panchina. Ci abbiamo creduto, siamo riusciti a rientrare in partita, ma per via di una disattenzione loro hanno ripreso le distanze".



Il Milan ha sofferto molto in attacco. "Abbiamo avuto alcune opportunità non sfruttate perché spesso sbagliamo la scelta decisiva".



Montella volta pagina e pensa già all'Atalanta. "Da domani voglio vedere quel furore necessario per onorare il finale di stagione: la prossima formazione la faranno direttamente i ragazzi in settimana, con la voglia che ci metteranno in allenamento. Dobbiamo avere la spinta giusta in queste ultime tre partite per raggiungere l’Europa, a cui teniamo tantissimo, e mettere un sigillo a una stagione che ci ha visto porre delle buone basi per il futuro".



Il tecnico rossonero esclude un calo fisico. "Non credo: oggi abbiamo semplicemente giocato peggio della Roma, ma non abbiamo corso di meno. I ragazzi stanno facendo grandi sacrifici e probabilmente il fatto che i punti alla fine pesano di più e fa sì che la pressione aumenti, specialmente nei ragazzi più giovani. Questo non significa che non si possa fare meglio e dobbiamo farlo in queste tre giornate".



Un bel dribbling quando si parla del futuro. "Mi sono imposto di rimanere concentrato sul presente, perché abbiamo degli obiettivi importanti da perseguire".



Per l'Europa League continua il derby a distanza. "Purtroppo non abbiamo allungato, ma mi auguro ci sia distacco all’ultima giornata".