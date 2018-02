Milan, Montella replica a Kessie: "I giocatori cercano sempre delle scuse"

27 febbraio 2018

Botta e risposta. Arriva a stretto giro di posta la replica di Vincenzo Montella alle critiche di Kessie, secondo cui con l'Aeroplanino in panchina al Milan si lavorava poco. "Non è quello che voleva dire, me lo ha scritto lui stesso in un messaggio - ha spiegato l'ex tecnico rossonero -. I giocatori comunque a volte cercano delle scuse". Poi sull'exploit di Gattuso: "Quando uno vince tutto diventa più facile, mentre quando perde è tutto più difficile".