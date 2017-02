Milan, Montella perde anche Antonelli

1 febbraio 2017

Un'altra brutta notizia per Vincenzo Montella. Per la sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro la Sampdoria il tecnico del Milan, che ha appena perso per infortunio Bonaventura e De Sciglio, dovrà fare a meno anche di Luca Antonelli. Il terzino rossonero ha infatti accusato un problema muscolare nell'ultimo allenamento. A questo punto, visto che anche Calabria è out, l'unico terzino disponibile a sinistra è Vangioni.