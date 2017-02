Milan, Montella: "Orgoglioso dei miei ragazzi, grande spirito di squadra"

13 febbraio 2017

Vincenzo Montella a fine partita ha parlato a Premium Sport: “Ogni allenatore ha la sua disamina, anche io spesso ho commentato gare dove avevamo dominato e non abbiamo vinto. Probabilmente hanno fatto un po’ di più loro ma era importante la prestazione, la squadra ha dato tutto, dopo la fatica di mercoledì con il Bologna. Non posso chiedere di più ai ragazzi, potevamo fare di più ma a me questa squadra emoziona perché mette in campo una sola energia e un grande spirito. Addirittura avremmo potuto vincerla nel finale. Per crescere serve questo spirito, sono sempre più fiero di allenare questi ragazzi".



All'Olimpico per la prima volta si è visto l tridente senza centravanti: "E’ stata una gara sofferta e non possono esserci degli automatismi collaudati. Deulofeu e Ocampos sono appena arrivati. In campo c’erano molti giocatori che hanno giocato poco, avevamo molte attenuanti". L'impulso decisivo è stato dato dall’ingresso di Sosa: "Ha cambiato la gara con la sua qualità. Sta facendo bene in ruolo non suo, quello da regista, che gli allungherà la carriera. Il rinnovo di Donnarumma quando diventerà maggiorenne? Aspettiamo i 18 anni poi credo che il Milan voglia blindarlo. Lui è innamorato del Milan e io son contento di averlo in squadra. Il rigore non voglio commentarlo, Donnarumma ha detto che non l’ha toccato e io ci credo perché è un ragazzo molto pulito. Non so se ci fosse il rigore e non so se ci fosse quello su Abate ma non voglio commentare gli episodi arbitrali, non l’ho mai fatto e non voglio farlo".



Infine un commento sull'esclusione di Bacca: "Stavamo perdendo ed era dispiaciuto. Poli aveva i crampi ed è uscito lui. Alla fine l’ho visto sorridente nello spogliatoio”.