Milan, Montella: "Non è stata una brutta partita, potevamo vincere"

2 novembre 2017

Dopo il pareggio per 0-0 contro l'Aek Atene, Montella vede il bicchiere mezzo pieno: "Non è stata una brutta partita, nel secondo tempo l'abbiamo giocata bene, nel primo tempo eravamo contratti, siamo qui per crescere. Non era facile giocare qui, ho visto cose positive. Siamo andati vicino alla vittoria e abbiamo creato più dell'avversario, avessimo segnato col palo di Montolivo avremmo sicuramente meritato".

Il tecnico analizza così il match e il momento della squadra: "C'è da lavorare, vedo la squadra predisposta. Nelle ultime settimane creiamo meno ma subiamo anche meno. Il secondo tempo è andato meglio del primo, non era una partita facile soprattutto per l'intensità dell'avversario. Il primo tempo lo abbiamo interpretato così così, il secondo meglio e poteva venire fuori anche una vittoria. Attacco in crisi? Numericamente sì nelle ultime due partite, nella terz'ultima partita abbiamo segnato anche un po' troppo, li avessimo distribuiti diversamente sarebbe stato meglio".



Un commento su André Silva: "E' un ragazzo giovane, di grande potenzialità, ci sta che a volte si possa sbagliare la scelta. E' un ragazzo di grandissimo talento. Suso? Questa partita era decisiva, così come saranno le prossime. Suso è un giocatore importantissimo, oggi non ho voluto rischiarlo perché aveva un leggero affaticamento". Inevitabile una battuta sul suo futuro: "E' un po' di tempo che sto guardando da vivo il mio funerale, questo è un vantaggio. La società mi sostiene, poi non so quello che possa succedere".