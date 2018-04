Milan, Montella: "Nel derby abbiamo bisogno di una vittoria, anche su autorete sarei felice"

10 ottobre 2017

"Kalinic? Lo valutiamo giorno per giorno, come mi dicono i medici - ha proseguito Montella a Premium a margine di una serata organizzata dal Glgs-Ussi Lombardia in collaborazione con il Casinò di Campione d'Italia - Vediamo se riuscirà a recuperare in vista della sfida contro i nerazzurri. Arriveremmo fino all'ultimo giorno per decidere, intanto valutiamo altre soluzioni. Siamo a inizio settimana, c'è ancora tempo". Cutrone ancora in gol con l'Under 21: "Se mi rivedo in lui? Da calciatore ero diverso. Ha volontà, voglia, fame, è giovane. Si sta meritando questo periodo. Sono contento, è una mia piccola scommessa".



"Io sento la fiducia della società, ma io sono sereno, perché faccio questo lavoro con passione. So però di dover ottenere dei risultati e di portare avanti un progetto di crescita. Il derby arriva in un momento giusto - ha detto ancora Montella - Il cammino è quello giusto e bisogna avere comprensione e un pizzico di serenità in più. Contro l'Inter sarà una partita particolare e credo ci vogliano cuore, testa e freddezza. Oggi possiamo dire che non abbiamo avuto fortuna e ci auguriamo di averla poi ma il processo di cambiamento e rinnovamento comporta anche alti e bassi Il derby può essere un bivio". "Questo Milan è da Champions? Io credo che abbiamo le potenzialità per poterci arrivare, dobbiamo avere l'ossessione di poterci arrivare".



Sulle parole di Berlusconi: "Può dire tutto ciò che vuole, ne ha il diritto. Le dichiarazioni che sono uscite però vanno contestualizzate, ma da parte mia ci sarà sempre massimo ascolto. Mi piace ascoltare e elaborare i consigli, quelli di Berlusconi dello scorso anno non mi piacevano molto mentre altri li faccio miei e li utilizzo".