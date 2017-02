Milan, Montella lancia Deulofeu: "Posso farlo giocare come falso 9"

12 febbraio 2017

Vincenzo Montella difende Bacca , ma lancia Deulofeu al centro dell'attacco. In conferenza stampa il tecnico del Milan , alla vigilia della sfida con la Lazio, ha spiegato: "Carlos non sta rendendo come in passato, ma è colpa mia. Gerard come falso 9 con Suso e Ocampos è una possibilità". Pare questa la novità in attacco anche perché "Lapadula è in calo fisicamente". Poi elogi a Vangioni : "Sta dimostrando le sue qualità".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Su Lapadula

"È un guerriero, da allenatore sai che dà sempre il 100% quando gioca. Lo vedo un po' in calo fisicamente, forse avrebbe bisogno di giocare di più per rendere al meglio. So di poter contare sempre su di lui".



Keita obiettivo del Milan?

"Non parlo mai dei giocatori degli altri, anche se non c'è il mercato ora. Keita ha potenzialità importanti e per fortuna della Lazio gioca con loro".



Sulla formazione anti-Lazio

"La difesa è quella (Abate, Zapata, Gomez e Vangioni, ndr), ho un dubbio in mezzo e in attacco".



Sul momento di Paletta

"Contro la Samp ha fatto la migliore partita della stagione, ma poi ha fatto un errore sul rigore. Ha giocato tanto, sta facendo una grande stagione".



Deulofeu è il protagonista del momento

"Nessuno se lo aspettava. Va bene premiare mediaticamente il suo momento, ma io voglio premiare anche il lavoro degli altri".



Bacca gioca?

"È un giocatore importante e il mio compito è quello di farlo rendere al meglio. Se non lo fa, la colpa mia. In passato ha fatto meglio rispetto ad ora. Domani titolare o panchina? Non anticipo mai la formazione".



Sul gioco offensivo della squadra

"Stiamo lavorando tanto perché arriviamo con pochi uomini in area di rigore. A Bologna abbiamo fatto meglio in 9 che in 11 in questo senso. Serve maggiore coraggio".



Su Vangioni

"Ha dimostrato grande professionalità. È arrivato con un infortunio muscolare, poi è rientrato e ha impiegato un po' ad adattarsi al nostro calcio. Poi si è fatto male nuovamente e ha perso un altro mese. Se fosse stato un destro avrebbe avuto più possibilità di giocare. Abbiamo deciso di tenerlo insieme alla società, ora sta dimostrando le sue qualità anche in una situazione difficile".