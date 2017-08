Milan, Montella: "Europa League? Girone da non sottovalutare"

25 agosto 2017

Sempre meglio tenere alta l'attenzione, soprattutto in campo internazionale. Vincenzo Montella commenta i sorteggi di Europa League che hanno riservato al Milan Austria Vienna, AEK Atene e Rijeka: "Il nostro girone comprende avversari rispettabili, da non sottovalutare" ha avvertito il tecnico rossonero. "Tutto alla fine sarà nelle nostre mani. Sono fiducioso" ha sottolineato l'allenatore al sito ufficiale del club.

Montella ha commentato le tre avversarie del Milan: "L'Aek Atene in Champions è stato nostro avversario nelle edizioni del 1994-95 e del 2006-07: in entrambe le occasioni il Milan arrivò in finale. Sono precedenti a noi favorevoli, ma non sarà facile batterli perché hanno molti giocatori che conoscono il nostro campionato".



"L'Austria Vienna è una società gloriosa e con un allenatore molto preparato. I croati del Rijeka per poco non sono approdati ai gironi di Champions League" ha ricordato il tecnico.