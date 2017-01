Milan, Montella: "Con l'Udinese bisogna vincere"

Sulla gara con la Juve: "Sono stati bravi gli avversari a chiudere gli spazi, c'è stata grande qualità degli avversari. Ci siamo presi pochi rischi per metterli in difficoltà".

Cos'è cambiato rispetto alla gara di andata con l'Udinese.

"La squadra è cresciuta molto, ha qualche alto e basso, ma è molto più convinta, è più sicura, anche se può fare ancora di più".



Su Bacca e il suo modo di stare in campo.

"Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, non puoi stravolgerlo. Bacca ha preferito giocare negli spazi piuttosto che un gioco manovrato. Lo dobbiamo sfruttare per le sue caratteristiche, se gli facciamo fare qualcosa che non ha attitudine a fare, sarebbe una perdita di tempo".



Un saluto a Niang

"Se riesci a capire un giocatore e i suoi bisogni puoi ottenere qualcosa in più. La mia aspirazione è riuscire a sbagliare meno possibile. Vogliamo bene a Niang, mi hanno fatto piacere le sue parole. Ha fatto il massimo per cercare di cambiare la tendenza. Gli auguro ogni bene, può diventare una risorsa importante per il Milan tecnicamente o economicamente".

: "Non credo che Gigio potesse fare di più. E' stato bravo lui. Non si può attribuire un errore così a Gigio"."Non è assolutamente distratto, è molto sereno e deve continuare così. I social sono un modo di comunicare veloce, ma non sai chi scrive le cose. Va preso tutte con le giuste precauzioni".