Milan, Montella alza la voce: "Serve una reazione immediata"

24 aprile 2017

Il k.o. con l'Empoli deve ancora essere digerito in casa Milan , che adesso - in ottica Europa League - deve guardarsi le spalle anche dalla Fiorentina. L'obiettivo della nuova proprietà è almeno il sesto posto e, da qui a fine campionato, saranno vietati altri passi falsi come quello di ieri. Montella , alla ripresa degli allenamenti, ha chiesto alla squadra di tirare fuori il carattere: è necessaria una reazione immediata a partire da domenica prossima in casa del Crotone .

Lo scivolone interno non è piaciuto all'allenatore rossonero, che non vuole perdere l'Europa League e oggi si è fatto subito sentire negli spogliatoi di Milanello, prima di scendere in campo per l'allenamento. Al centro sportivo rossonero era presente anche il nuovo d.s. Massimiliano Mirabelli, che sta valutando ogni dettaglio della rosa in vista della prossima stagione.

La scarsa concretezza in area, oltre a un atteggiamento troppo "molle" sono i principali limiti evidenziati da Montella a proposito del match con l'Empoli. Il tecnico si aspetta e pretende una reazione forte, di carattere prima ancora che tecnica, perché Inter e Fiorentina sono vicinissime e un nuovo ko col Crotone rischierebbe di compromettere quanto di buono fatto sin qui in questa stagione.



Di più: contro Pescara ed Empoli, il Milan ha raccolto la miseria di 1 punto, e sembra quasi soffrire le squadre che stanno in fondo alla classifica. Un motivo in più per evitarsi altri dispiaceri in quel di Crotone, che di fatto à la squadra migliore dell'ultimo mese, dopo la Juventus: con 3 vittorie e un pareggio, il Crotone ha raccolto 10 punti in 4 partite e la salvezza non è impossibile.