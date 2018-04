Milan, Montella alza la voce: "Il rosso a Bonucci è solo televisivo"

22 ottobre 2017

"È un momento un po’ particolare a livello di risultato e mi spiace perché anche oggi la squadra ha lasciato in campo ogni briciolo di energia - ha proseguito il tecnico rossonero -. Questo sforzo ci ha unito: ho visto uno spirito positivo che contraddistingue tutti i ragazzi e credo che questo spirito in futuro ci aiuterà a ritrovare anche in risultati". Poi ancora sul rosso a Bonucci: "Essere più alto dell’avversario, e quindi avere il gomito più in alto, non penso debba essere un deterrente. È vero che lo colpisce, ma non lo guarda mai. In questo caso si vede che il colpo non è intenzionale". "Chi fa calcio lo sa che in questo caso sta cercando di prendere posizione: io ho fatto una carriera così, sapete quanti gol ho fatto prendendo posizione in questo modo? Se non avesse causato una ferita all'avversario, secondo me, non sarebbe stato espulso". ha aggiunto. "E, a proposito di VAR, come la mettiamo con il rigore non dato per trattenuta su Bonaventura?". ha proseguito Montella. "Io comunque sono felice di essere l’allenatore del Milan, il mio unico pensiero è preparare la prima partita in programma: sento la fiducia della società e della squadra - ha concluso -. Sento che questa squadra abbia le capacità per tirarsi fuori da questo momento".