Milan, Montella: "Abbiamo giocato da squadra"

22 luglio 2017

Si chiude al meglio la tournée cinese del Milan , che a Shenzen travolge il Bayern Monaco per 4-0. "Siamo rimasti compatti tra i reparti - commenta Montella - e abbiamo lavorato da squadra anche senza palla". I rossoneri ora possono concentrarsi per l'andata del terzo turno preliminare d'Europa League (27 luglio): "Sono molto soddisfatto del lavoro fatto oggi. Dobbiamo ancora lavorare molto, ma sono convinto che faremo bene contro il Craiova".

Il successo contro il Bayern convince Montella : "E' veramente difficile a questo punto della stagione preparare una partita. A volte puoi fare male, altre molto bene. Oggi ho visto grande differenza rispetto alla prima uscita ma non guardo al risultato. Quello che mi è piaciuto della squadra è stata la voglia di mettere in pratica quello che le chiedo durante gli allenamenti".

MONTELLA LIQUIDA BACCA: "GIOVEDÌ NON GIOCA"

Carlos Bacca è sempre più vicino a lasciare il Milan. Ne dà conferma Vincenzo Montella dopo la vittoria con il Bayern Monaco. "Non l'ho schierato perché giovedì non giocherà. Il ragazzo è molto sereno, abbiamo fatto tutto in armonia ma è chiaro che la scelta sia dovuta anche alle future mosse di mercato".