Milan, Montella: "Mancano i risultati, ma il gioco si intravede" Il tecnico rossonero: "Sono sereno, non incosciente"

1 novembre 2017

Sul campo che nel 2007 ha visto il Milan alzare l'ultima Champions League, Vincenzo Montella va avanti per la sua strada: "Siamo un po' in ritardo, ma si inizia a intravedere il gioco. Mancano solo i risultati ed è venuto il momento di raccogliere i frutti. Credo nella mia squadra, i giocatori non hanno paura. Devono essere più spensierati". Il tecnico rossonero, inssoma, non è preoccupato: "Incosciente? No, sono solo sereno".



Vincenzo Montella è tranquillo, anche se il momento della squadra non è dei migliori: "Abbiamo seminato bene e ora è il momento di raccogliere i frutti. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, risultati a parte. Sono maturo per capire le dinamiche del calcio".



Bonucci è pronto a tornare dopo la squalifica: "È sicuramente un valore aggiunto per il Milan di oggi e di domani e penso che anche questo periodo di stop gli abbia fatto bene. Ha osservato la situazione dall'esterno". L'obiettivo in Grecia è vincere per qualificarsi matematicamente ai sedicesimi di finale: "Centrare la qualificazione in anticipo sarebbe un bel traguardo per poi dedicarci al campionato. Faremo un po' di turnover, inevitabile farlo perché è la sesta partita di fila ogni tre giorni. La rosa è all'altezza".





LA CONFERENZA STAMPA Montolivo? "Gli ho dimostrato fiducia, poi si è infortunato, ora sicuramente verrà impiegato di più. È normale che i giocatori sono insoddisfatti quando giocano poco ma ben vengano queste cose. Con lui mi confronto così come tutti gli altri giocatori della rosa".



Montella non è preoccupato: "Sono sereno, conosco i rischi del mestiere, sento che la società mi sostiene con convinzione. La società ha bisogno di risultati, ma anche io".



Serve una reazione: "Il ciclo è partito a giugno, gli ultimi anni sono stati difficili, è stata fatta una rivoluzione, non ci aspettavamo queste difficoltà, ma poi i grandi cicli si ottengono nel momento in cui c'è reazione alle difficoltà. Ora abbiamo bisogno di risultati, il nostro ad Fassone vuole risultati e sono convinto che arriveranno. Il nostro terreno è fertile quindi c'è da lavorare".



