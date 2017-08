Milan, Montella: "André Silva può migliorare tantissimo"

17 agosto 2017

"Aveva superato l’infortunio dell’anno scorso - prosegue Montella - ma speriamo che mi sbaglio e non sia niente di grave. André Silva ha fatto ottima partita mi aspetto che cresca tantissimo, non si deve accontentare. Bonucci è un leader naturale. Anche lui deve crescere ancora è un giocatore di temperamento e di lettura, oggi è toccato a lui il discorso motivazionale, toccherà anche ad altri a rotazione. Gruppo nato da poco, integrato tra vecchi e nuovi siamo all’inizio e la strada è quella giusta".



"Al Milan non serve niente. Abbiamo parlato troppo di mercato, i giornalisti non sono mai sazi e nemmeno noi. Lasciamo lavorare la società sono molto sereno. Difesa a tre? Credo che non ci sia un modulo vincente, ma un pensiero di squadra. Dipende solo dagli interpreti. Possiamo giocare in tutti i modi. Alla squadra manca solo un trequartista, per il resto possiamo giocare con tutti i moduli. Mirabelli sta lavorando con molta più calma, non so gli sviluppi delle ultime ore penso solo alla partita di Crotone. Raiola ha tanti giocatori forti come Pogba. Non solo Ibrahimovic. Obiettivo entrare nelle prime quattro posizioni, ce la giochiamo senza porci limiti Cammino difficile dovremo superare qualche squadra attrezzata come noi".