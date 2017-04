Milan: Mirabelli nuovo ds e altro vertice con Montella

19 aprile 2017

MONTELLA, FIDUCIA TOTALE

E attorno all'annuncio di Mirabelli, il lavoro quotidiano per chiudere al meglio la stagione e progettare il futuro: che sarà con Vincenzo Montella, almeno fino al 30 giugno 2018, salvo un rinnovo contrattuale di cui in queste ore non si è discusso. Le parole e i fatti di questi giorni portano a questa decisione già presa da parte dei nuovi vertici del club rossonero: ovvero la piena fiducia a Montella. Dopo il primo summit avvenuto ieri sera a Casa Milan e durato circa tre ore, anche oggi una nuova riunione al centro sportivo di Milanello: altre ne seguiranno nei prossimi giorni, con il calciomercato estivo come tema centrale. Il nuovo direttore sportivo Mirabelli è salito in mattinata per visionare il doppio allenamento del Milan in vista della partita di domenica contro l'Empoli: ha pranzato insieme a Montella nel ristorante di Milanello e qui hanno aspettato l'ad Marco Fassone, arrivato poco prima dell'inizio dell'allenamento pomeridiano.