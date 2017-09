Milan, Mirabelli: "I tifosi possono sognare, ora apriamo un ciclo"

6 settembre 2017

Dopo il grande mercato estivo, Massimiliano Mirabelli punta in alto, ma resta con i piedi per terra. " I tifosi possono sognare ma non dobbiamo creare false illusioni - ha spiegato il ds del Milan a Premium Sport -. Noi giocheremo al massimo tutte e tre le competizioni in cui siamo, Europa League compresa, anche perché può riportarci in Champions". "L'importante è avere la pazienza di aspettare la creazione di un gruppo, possiamo aprire un ciclo ", ha aggiunto.

Poi qualche battuta sul mercato. "Siamo una squadra importante, abbiamo raggiunto il 95% degli obiettivi che ci eravamo prefissati e nei prossimi anni puntelleremo - ha spiegato Mirabelli -. Rafinha a gennaio? Non ci è mai interessato, forse è il gioco dei procuratori o delle altre squadre per dare visibilità ai giocatori". Poi su Sosa: "Siamo d'accordo col Trabzonspor, decide il giocatore".



Quanto alla possibilità di perdere i top player, il ds rossonero non ha dubbi: "Noi siamo tranquilli, non abbiamo paura di nulla. Questo club affascina tanti giocatori che vogliono venire e tanti che sono qui e non vogliono andarsene". "Cessione di un top se non andiamo in Champions? Non ridimensioneremo mai, magari avremo nuove entrate da sponsor in Italia o Cina - ha aggiunto -. Stiamo programmando per obiettivi importanti, c'è da stare tranquilli".



Infine sulla concorrenza in attacco: "Giocano ogni tre giorni non ci sarà una formazione tipo, ci sarà spazio per tutti".