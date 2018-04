Milan, Mirabelli: "Gattuso ci darà soddisfazioni"

27 novembre 2017

Mirabelli spiega ancora: "Ringraziamo Montella e il suo staff. Stanotte e oggi sono stati momenti difficili per noi ma volevamo dare la scossa dopo risultati altalenanti. La decisione è arrivata nella nottata, dopo la partita. In collegamento con la Cina abbiamo deciso di fare così".



"Se ragioniamo sulla partita con il Torino siamo stati un po' sfortunati - continua -, però abbiamo tirato un po' la linea dopo 23 gare tra coppa e campionato. E' normale che abbiamo perso sei gare, ma già con il Toro dovevamo dimostrare che eravamo da Milan. Il tempo è finito e abbiamo deciso di fare questo cambio".



La "palla" passa adesso a Rino Gattuso: "Siamo tranquilli - spiega Mirabelli -, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma per noi il campionato inizia da domenica prossima. Puntiamo a recuperare terreno in campionato, siamo riusciti ad arrivare primi nel girone di Europa League, poi abbiamo la Coppa Italia. Abbiamo ancora tutta un'annata da giocarci prima di tirare le somme definitive".



E decidere, ovviamente, se affidare la panchina a Gattuso anche nella prossima stagione: "Non possiamo parlare di Gattuso come di un traghettatore - chiarisce -. Non pensiamo già al suo funerale. Rino ha un Dna milanista e sarà fondamentale per il Milan: può insegnare a tutti noi cosa significa essere il Milan. Gli abbiamo dato questa grande occasione e vediamo come se la gioca".