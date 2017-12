Milan, Mirabelli: "Contestare ci sta, io il responsabile. I giocatori sono professionisti esemplari"

23 dicembre 2017

"Sapevamo di attraversare un momento difficile, ma sappiamo anche che questo progetto richiede tanto tempo, tanto lavoro, dobbiamo rimanere uniti, finché la testa e le gambe non si accenderanno. Abbiamo una squadra che alla prima difficoltà non riesce più a ritrovare se stessa: forse perché siamo un gruppo giovane, forse perché la maglia pesa troppo. Contestazione? Mi pare logico che alla fine si perda un po’ la pazienza, ma i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto. Noi non dobbiamo promettere nulla, abbiamo il dovere di non demoralizzarci e concentrarci fin da subito sui prossimi impegni. Dopo tante delusioni dovremo lottare e cercare di fare le cose per bene per far sì che chi ci guarda ci ritenga degni di indossare la maglia del Milan. La responsabilità della situazione è mia, me la assumo in toto: i giocatori sono professionisti esemplari, ne verremo fuori”.