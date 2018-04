Milan, Mirabelli: "Conte? Stimiamo Montella"

12 ottobre 2017

Non si nasconde Mirabelli e risponde anche alle domande più scomode. "Scetticismo? E’ il gioco delle parti, un Milan in rinascita è un Milan che comunque dà fastidio - le sue parole -. Media critici? Ci può stare, ognuno ha la propria idea, chi propositiva e chi invece ci guardano con diffidenza e un’idea negativa".



Il ds ripercorre il ricco mercato estivo. "È stato un mercato difficile. Siamo stati catapultati come tutti sanno, non era facile proporsi da subito e cercare di dare certezze a chi chiamavamo, dalle società ai giocatori. E ne abbiamo presi tanti".



Sulle telenovela Donnarumma. "Una delle cose più complicate è stata il rinnovo di Donnarumma, ma Gigio non ha mia detto di volere andare via. Abbiamo trovato la disponibilità di tanti giocatori a voler venire al Milan. Mino Raiola è uno degli agenti più importanti al mondo, gestisce grandi giocatori, non stiamo parlando di uno sprovveduto. Quando lui disse 'Donnarumma non rinnova', eravamo sconfortati ma abbiamo lottato e siamo riusciti a portare avanti e trovare l’accordo. Non crede nel nostro progetto? Lui è un po’ un attore, gli piace essere protagonista, gli piace dire queste cose anche perché parlare de Milan significa stare sui giornali, anche se lui non ne ha bisogno. Certo, non crederci è un un po’ un’offesa verso i giocatori che lui ha da noi, ma è il gioco delle parti".



Mirabelli racconta i retroscena dell'affare Bonucci, il fiore all'occhiello della campagna acquisti. "Bonucci non può essere un acquisto pianificato, perché non avevamo idea che ci potesse essere la possibilità di prenderlo dalla Juve, non avrei mai immaginato che si privassero di un giocatore così importante. Poi quando mi trovavo con il suo agente Lucci per parlare di Bertolacci, più volte mi faceva battute su Bonucci e io gli dicevo di non farmi perdere nemmeno tempo. Fin quando ho parlato direttamente con Leo per verificare la cosa e ho visto che aveva una grandissima voglia e c’erano i presupposti per portarlo a Milano, ne parlai con Fassone e gli dissi 'o la chiudiamo in 24-48 ore o lasciamo perdere' e l’abbiamo fatta".



Il Diavolo guarda anche al futuro. "Pellegri e Salcedo sono due ottimi prospetti, giovani interessantissimi, però il Genoa è diventata bottega un po’ cara. L’operazione Lapadula? Loro avevano necessità di fare questo tipo di investimento, cifra discretamente importante per il riscatto del giocatore e ora vogliono rifarsi economicamente con Pellegri e Salcedo…(ride ndr)".