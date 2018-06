Milan, Mirabelli: "No allo scambio André Silva-Falcao"

12/06/2018

Poi, ha aggiunto: "Non abbiamo ricevuto per lui offerte da far venire l'acquolina in bocca". Donnarumma in casa rossonera è sempre un tema caldo: "Ora c'è silenzio attorno a lui, fa anche bene viste le tante cose dette. È un patrimonio del calcio italiano e pensiamo di tenerlo a lungo. Anche Raiola è abbastanza tranquillo, non ci sono problemi con lui". Poi c'è Thiago Silva che si è proposto: "Grandissimo giocatore, in tanti sognano di venire al Milan, questa società conserva un fascino particolare". Mirabelli è al Mondiale con Gattuso per osservare qualche giocatore interessante: "Vogliamo tenere i nostri giocatori migliori, anche se sono richiesti. Siamo certi di avere una squadra di valore, anche patrimoniale". Infine chiusura sull'attesa per la sentenza dell'Uefa: "Non ci faremo trovare impreparati in ogni caso, noi speriamo che nessuno ci tolga l'Europa League che abbiamo conquistato sul campo. Anche loro sanno che, senza Milan, la coppa perderebbe fascino. I tifosi devono sapere che lavoriamo 24 ore al giorno per migliorare la rosa, l'anno prossimo come minimo dovremo entrare in Champions League", le sue riflessioni a Premium Sport.