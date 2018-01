Milan, martedì Gattuso compirà 40 anni: "La finale di Istanbul fu una mazzata..."

7 gennaio 2018

Compleanno speciale per Gattuso , che martedì compirà 40 anni e lo farà in rossonero, dove adesso è l'allenatore mentre da giocatore ci ha trascorso 13 anni di carriera. "Ho tanti ricordi di questi 40 anni, ma voglio ricordare le sconfitte - dice Rino -. Quando vincevo, non festeggiavo e pensavo già alla partita seguente. Soffrivo le sconfitte: Istanbul (la finale Champions del 2005 contro il Liverpool, ndr) è stata una mazzata grandissima, l'ho vissuta proprio male".

L'attuale tecnico del Milan ricorda anche il k.o. del 2003 nella finale di Coppa Intercontinentale contro il Boca Juniors ("Un'altra serata bruttissima") e si racconta: "Ricordo le sconfitte, anche perché le vittorie ti davano energia. Le sconfitte bruciavano e servivano persone che ti dessero una mano per rialzarti. Devo dire che qui al Milan ce n'erano tante di queste persone in grado di aiutarti".



Certamente non dotato di uno straordinario talento quando era giocatore, uno dei segreti di Gattuso è sempre stata la fame e la voglia di non mollare mai: "Non voglio mai perdere, nemmeno quando gioco a pallone con mio figlio". Il riferimento è a Francesco, 11 anni, il secondo figlio di Rino dopo Gabriela, nata nel 2004. Sono sicuramente loro, insieme alla moglie Monica, i successi più importanti di Gattuso: "Spero che mia moglie mi regali una torta, e una bottiglia di Champagne o di vino rosso".