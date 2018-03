Milan, Maldini: "Gattuso merita la riconferma. Ma la rimonta è difficilissima"

Paolo Maldini non è un uomo da giri di parole. E se dopo il suo ritiro non è entrato nel mondo del calcio, ecco che forse il momento giusto è arrivato: " Sono disponibile a lavorare per il rinnovamento del calcio italiano , ma non è obbligatorio che la mia vita sia ancora in questo ambiente". A margine di un evento di William Hill l'ex capitano rossonero ha espresso anche un parere sul Milan: " Gattuso merita la riconferma per quello che ha fatto. Non ci voleva la sconfitta con l'Arsenal, ora rimontare è dura". Infine la questione Buffon : "Non posso dargli consigli, deve decidere lui se continuare o fermarsi. Io ho giocato fino a 41 anni, rinnovando di anno in anno, poi ho smesso per rispetto del mio corpo".

Quanta voglia c'è di partecipare al rinnovamento del calcio italiano?

"Sono aperto a parlare, stimo le persone che ora hanno preso in mano la situazione e penso di avere la loro stima, da qui a dire che ci sarà un coinvolgimento è ancora presto. Il mondo del calcio mi piace, ma non devo per forza lavorare nel calcio".



Milan sconfitto in Europa League: a meno di un miracolo con l'Arsenal e di una vittoria finale al momento che è un miraggio, il piazzamento Champions è difficilmente raggiungibile in campionato.

"La sconfitta in Europa League non ci voleva perché ha minato le certezze. Quando rincorri non si può mai cadere. Ora è molto, molto difficile. Sulla sfida coi Gunners va detto che in Europa c’è un altro ritmo. Questo è il problema per tutte le italiane".



Lotta scudetto: chi è favorito?

"Il Napoli è lì e ha ancora grandi possibilità. La Juve è forte, ma ha ancora la Champions. Spero si deciderà tutto nelle ultime giornate".



Qualche consiglio a Buffon: giusto che smetta o deve continuare?

"Non posso dargli consigli, deve sentire solo il suo fisico e le sue motivazioni. La mia esperienza è stata diversa: dopo i 37 anni rinnovavo il contratto di anno in anno. Poi ho smesso a 41 anni ed era giusto farlo per il mio fisico".



Italia senza i Mondiali: quanto fa male?

"Provo tristezza ed è il risultato di quattro anni di errori. Il più grande è quello di non aver messo il calcio al centro del progetto federale".



Il Mondiale però lo giocheranno grandi nazionali: c'è una squadra che le piace particolarmente?

"L’Inghilterra sta giocando bene e mi piace, ma solitamente arriva stanca ai grandi appuntamenti".



Le spiace o rimpiange di non essere tornato al Milan in veste di dirigente?

"Assolutamente no, è stata una scelta ponderata bene".



Gattuso ha avuto un impatto ultra positivo sulla squadra rossonera. Merita la riconferma?

"Assolutamente sì, se lo merita per quello che ha fatto. Con lui le cose sono cambiate".