Milan: Li non completa l'aumento di capitale, interviene Elliott

22/06/2018

Li Yonghong non ha completato l'aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi, così Elliott, sollecitato dall'ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 milioni. Li, che ha già un debito di 303 mln con il fondo, deve restituire i 32 milioni entro 7-10 giorni, altrimenti si avvierà l'iter per l'escussione del pegno da parte di Elliott , davanti al tribunale del Lussemburgo, dove ha sede Rossoneri Sport Investment Lux, società veicolo con cui il cinese ha rilevato il Milan.

TRA SENTENZA UEFA E RICERCA DEL SOCIO

Nel frattempo, dall'Uefa si attendono novità sul futuro sportivo del Milan e continuano a rincorrersi voci su più o meno potenziali acquirenti.



L'ultimo in ordine di tempo, per incontrare il quale si parla di un blitz newyorkese di Han Li, è Thomas Ricketts, amministratore delegato dell'investment bank di Chicago Incapital Llc e patron dei Chicago Cubs. La trattativa è data per concreta anche se leggermente in ritardo rispetto a uno degli altri pretendenti (Fisher? Ross?) già passati per la due diligence, lo studio approfondito dei conti, e quindi tecnicamente pronti a formulare un'offerta.



Chi vuole il Milan, in ogni caso, chi più in fretta chi meno, punta alla maggioranza della proprietà, un 75% che di fatto riduca ai minimi termini l'influenza di Li sul club. Attenzione, però, perché chi compra potrebbe voler trattare direttamente con Elliott.