Milan, Leonardo conferma il colpo Paquetà: "Ibra? Ci abbiamo pensato"

11/10/2018

In casa Milan è stata una giornata importante per Leonardo , che dopo aver ricevuto il premio Liedholm 2018 si è soffermato a parlare del mercato dei rossoneri, che hanno appena chiuso il colpo Paquetà . Un'operazione da 35 milioni di euro più bonus confermata dallo stesso direttore generale dell'area tecnico-sportiva: "Abbiamo un accordo di base con il Flamengo - ha detto Leonardo - ma il mercato riapre a gennaio quindi dobbiamo ancora fare un po’ di strada prima dell’ufficialità".

"Ora dobbiamo pensare solo al campionato e all’Europa League e non al mercato - ha aggiunto Leonardo - Che giocatore è? Ad ora è un giocatore del Flamengo, deve giocare ancora delle partite del campionato brasiliano. Dobbiamo aspettare il 3 gennaio". L'argomento più caldo è però proprio il mercato, in casa rossonera è stato d'attualità per giorni il nome di Zlatan Ibrahimovic: "E’ normale che ci sia un legame anche personale con lui. Quando siamo arrivati ci abbiamo fatto un pensiero, anche a 37 anni è un trascinatore, ma oggi il mercato è chiuso. Dobbiamo fare le cose con calma, non dobbiamo dimenticare che ci sono i paletti del Fair Play Finanziario. Vogliamo costruire una squadra competitiva".

Ibra sarebbe il sostituto ideale di Higuain ("Lui è una certezza. Il suo arrivo al Milan ha dato un’impronta importante. È un grande trascinatore”), ma prima bisogna pensare al campionato, che alla ripresa dopo la sosta proporrà il derby con l'Inter: “Il derby è sempre il derby - ha detto Leonardo - Si possono dire tante cose, ma poi quando fischia l’arbitro emerge la storia. Noi siamo in crescita, per noi sarà una grande prova. Vedo una squadra più consapevole di quello che può fare, sta capendo che può fare cose importanti”.