Milan, la rivincita dei Donnarumma

La rivincita dei Donnarumma, il titolo. Sceneggiatura migliore non poteva esserci per una giornata da oscar. Un sali e scendi di emozioni e sliding doors con i due portieri del Milan protagonisti. Prima l'infortunio di Gigio, poi quello di Storari nel riscaldamento che ha spalancato la porta ad Antonio. Da fratello maggiore contestato a eroe per una sera, nel momento più importante.



In molti hanno tremato a San Siro quando lo speaker ha annunciato il numero 90 titolare. La solita ironia da stadio. Tutti, però, si sono dovuti ricredere dopo 120'. Certo, c'è stato anche il brivido con l'autogol sul tiro di Perisic, annullato dalla Var e cancellato dal miracolo su Joao Mario. L'ex Asteras Tripolīs, squadra greca, ha dimostrato il suo valore dando sicurezza a tutto il reparto difensivo giocando bene anche con i piedi. Moltissime le volte in cui è stato chiamato in causa, mai un errore. Definito "parassita" dai tifosi, il 27 Antonio si è rivelato essere un portiere affidabile. Il milione di euro di ingaggio resta pur sempre un'anomalia, ma la strada imboccata per far ricredere anche quelli più scettici è giusta.



Due fratelli inseparabili. Gigio ha voluto al suo fianco Antonio per essere più tranquillo. Un rapporto bellissimo anche i nove anni di differenza. Possiamo dire che i due stanno vivendo una seconda adolescenza visto che le strade dei due si sono separate troppo presto con il maggiore via da casa a 14 anni per inseguire il suo sogno. I due condividono tutto dopo anni: arrivano insieme a Milanello, dove dormono nella stessa camera, ed è difficilissimo vederli separati. Anche a Milano abitano a un paio di km di distanza. Anche il fatto che Gigio sia comunque andato in panchina per stargli il più vicino possibile è la dimostrazione di un'intesa speciale.



A Firenze potrà esserci spazio ancora per Antonio. Gigio tenterà il recupero, ma sa di poter contare sul fratello maggiore. Storari, invece, uscito da San Siro con le stampelle dovrà stare a riposo per un po' di tempo per uno stiramento al polpaccio.



Una giornata da festeggiare insieme. Una cena tranquilla al termine del derby con le fidanzate: due ragazzi semplici, una famiglia vera.