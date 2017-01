Milan, la rimonta costa cara: col Napoli senza Romagnoli e Locatelli

17 gennaio 2017

La bella rimonta contro il Torino costa caro al Milan. Montella perde due pezzi fondamentali del suo undici: sabato contro il Napoli a San Siro non ci saranno né Locatelli , diffidato e ammonito, né Romagnoli , che ha rimediato un cartellino rosso per un doppio giallo. Una doppia defezione pesante per il tecnico rossonero, che dovrà affidarsi a Gomez nella linea difensiva e rilanciare Sosa in regia.

Momento delicato per il Milan di Montella. Solo una vittoria nelle ultime quattro partite di campionato per il Milan (due pareggi e una sconfitta). La reazione però c'è stata e ha dimostrato ancora una volta tutti i valori della squadra rossonera. Che ha però delle pecche importanti: il primo tempo ha evidenziato problemi difensivi e proprio Romagnoli è apparso in uno dei suoi passaggi più bui in stagione. Era dal 27 agosto che il Milan non subiva due gol nel primo tempo, al San Paolo contro il Napoli.



E proprio sabato a San Siro arriva la squadra di Sarri, agguerrita nella caccia alla Juventus. I rossoneri, oltre alla doppia pesante assenza di Romagnoli e Locatelli, devono fare i conti anche con il pessimo stato di forma di Niang. Sono bastati pochi minuti al francese, entrato nel finale, per far infuriare i tifosi rossoneri, che lo hanno criticato ferocemente sui social network.