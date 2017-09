Milan, Montella: "Che emozione sfidare la Samp"

Il Milan e il possesso palla. E' vero che domina poco il gioco?

Ci sono tanti luoghi comuni. Il Milan è la squadra che dopo il Napoli fa più possesso palla ed è una di quelle che tira più in porta e subisce meno tiri dagli avversari. Lo dicono i numeri

Rodriguez rigorista?

Bonucci e Biglia quanto sono importanti?

Ci aspettiamo molto da loro come da Zapata e Kalinic vista l'esperienza. Sono sempre un esempio anche nei comportamenti. Sono trainanti per i giovani. Non so quando e come li farò riposare.

ProbabileSiamo la squadra più giovane del campionato. Ma siamo solo all'inizio, in tutti questi cambiamenti ci sono alti e bassi su cui dobbiamo lavorare. Serve ancora una crescita tattica notevole rispetto ai nostri obiettivi ma siamo sulla buona strada. Ci sono tanti giocatori coinvolti nel progettoLe squadre di vertice hanno fatto tutte un mercato importante quindi è normale che emerga un certo divario all'inizio. Ma andando avanti la competitività si alzerà e anche le altre faranno risultati.Lo vedo in miglioramento anche nell'approccio mentale. Lo vedo sereno. Le valutazioni vengono fatte in base a quanto è stato pagato e le aspettative sono alte ma lui è giovane e ha bisogno di adattarsi. Ha avuto un inizio importante e io sono soddisfatto del suo rendimento.E' quello che ha più esperienza ma anche Cutrone è stato e sarà ancora il perno. Kalinic in questo momento dà più garanzie perché più esperto ma c'è bisogno di tutti.E' un dato che avrebbe valore se mantenuto nel tempo ma le partite si possono vincere anche nel secondo tempo