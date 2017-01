Milan, l'involuzione di Niang è un problema per Montella

17 gennaio 2017

Una copertura mancata all'infortunato Calabria che ha messo a serio rischio il 2-2 dell'Olimpico, poi una mancata chiusura dell'azione di contropiede dei rossoneri che avrebbe potuto portare al bottino pieno. Sei minuti più recupero sono bastati e avanzati a Niang per scontentare tutti, dal tecnico ai compagni fino ai tifosi che sui social si sono scatenati contro il francese.



Che l'attaccante non stia vivendo il suo miglior momento in maglia rossonera è un dato di fatto, con tanto di due rigori consecutivi sbagliati contro Crotone e Roma, ma il dubbio che si stanno cominciando a porre tifosi e tecnico è se lo stesso abbia le qualità per giocare nel Milan. Qual è il vero Niang? Quello di inizio stagione, trascinante e a tratti imprendibile, vitale nel gioco attendista della prima parte di stagione per ribaltare le azioni, oppure quello da novembre in poi, in litigio perenne con il pallone e a tratti indolente fino a perdere il posto da titolare?



A preoccupare è l'atteggiamento del classe 1994. Nei pochi minuti che Montella gli ha concesso a Torino, il tecnico gli ha chiesto velocità e dribbling per sfruttare gli spazi sulla fascia sinistra. Un compito nemmeno cominciato da Niang che prima si è dimenticato di dare una mano ai compagni coprendo la sua fascia in inferiorità numerica, per poi fare altrettanto nella fase offensiva trotterellando per il campo fino al fischio finale. Una mancanza di impegno che ha fatto scatenare i tifosi milanisti sui social, fino ad invocarne la cessione.



Montella a fine partita gli ha tirato le orecchie pubblicamente e l'arrivo di Deulofeu potrebbe chiudere ulteriormente gli spazi a Niang se non dovesse arrivare un repentino cambio di rotta nel rendimento.