Milan, l'Atalanta frena su Conti: "Per noi è incedibile"

9 giugno 2017

Brusca frenata nella trattativa tra il Milan e Andrea Conti . O meglio, a tirare il freno ci pensa Antonio Percassi ai microfoni di Premium Sport: "Noi siamo tranquilli perché Conti ha 4 anni di contratto. Non so il Milan cosa abbia fatto, che accordi abbia preso ma di fatto non sappiamo come si è mossa la crontroparte. Per noi il ragazzo è incedibile " ha dichiarato il presidente del club nerazzurro che ribadisce: "Non abbiamo valutato la sua cessione".

La trattativa sembrava in fase avanzata dal momento che pareva trovata l'intesa tra i rossoneri e il giovane terzino della Nazionale. Anche l'agente del laterale si era lasciato andare a dichiarazioni che lasciavano intendere al trasferimento verso Milano: "Conti vuole solo il Milan" aveva detto il procuratore. Ma Percassi ha un'idea diversa e ci tiene a farla sapere: "Mirabelli ha detto che vuole parlare con noi? Venga pure, eventualmente detteremo le nostre condizioni anche se, ripeto, per noi è incedibile. All'interno della società non abbiamo valutato la sua cessione".



Insomma l'Atalanta non sembra intenzionata a privarsi facilmente dei suoi gioielli che hanno riportato la Dea in Europa. E il discorso vale anche per il Papu Gomez, un altro nel mirino di molte squadre: "Sa che è in una grande società, ha un contratto di 3 anni, vogliamo dargli dei meriti, gli parleremo e cercheremo di accontentarlo, sempre nei limiti delle nostre possibilità. Abbiamo schemi ben precisi, vogliamo che il club sia sano. Ragioniamo in modo semplice e riteniamo che il rapporto debba assolutamente continuare" ha ribadito Percassi.