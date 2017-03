Milan, l'Ansa: "Verso accordo su slittamento closing a fine marzo"

9 marzo 2017

Si va verso un accordo tra Fininvest e Sino-Europe sports per un ulteriore slittamento a fine marzo del closing per la cessione del Milan. Lo scrive l' Ansa . Secondo quanto filtra da fonti vicine alla trattativa, una firma sul nuovo accordo sarebbe attesa a cavallo del fine settimana, col versamento di una terza caparra da 100 milioni . Fininvest pare rassicurata dalla documentazione ricevuta da Yonghong Li sulla consistenza patrimoniale del gruppo.

Secondo fonti vicine alla trattativa, Fininvest e i suoi consulenti parrebbero rassicurati dall'ulteriore documentazione ricevuta nei giorni scorsi sulla consistenza patrimoniale di Yonghong Li e la struttura finanziaria dell'operazione. Anche da parte dei soggetti bancari italiani coinvolti ci sarebbe un generale nulla osta a procedere, dal momento che i pagamenti fin qui effettuati dagli investitori cinesi sono sempre stati realizzati tramite banche riconosciute.



Fininvest e Ses - spiegano le stesse fonti -, tramite i rispettivi consulenti, stanno quindi ultimando la stesura del testo finale dell'accordo che prevede lo slittamento del termine per il closing a fine marzo, a fronte di un'ulteriore caparra di 100 milioni. La scadenza per il versamento di questa somma al momento sarebbe ancora prevista per domani anche se, a quanto si apprende, un eventuale slittamento per ragioni pratiche del bonifico all'inizio della settimana prossima non viene considerata un'eventualità da escludere.