Milan, Kalinic verso il recupero

10 ottobre 2017

Nikola Kalinic dovrebbe recuperare in vista del derby di domenica sera, anche se non potrà essere al meglio della condizione. Ai microfoni di Milan Tv, il dottor Mazzoni ha fatto il punto sugli infortunati. "Migliora di giorno in giorno. È la classica situazione da controllare allenamento dopo allenamento. Cauto ottimismo per il derby". Recuperato Musacchio : "Notizie confortanti da lui". Out Antonelli : "Ha un problema a un polpaccio".

Ai microfoni di Milan TV, il dottor Mazzoni ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan. Per Montella due notizie buone e che fanno ben sperare e una negativa. Detto di Kalinic, che è sulla via del recupero (poi è tutto da vedere se Montella gli regalerà la maglia da titolare), il tecnico rossonero recupera in difesa Musacchio. "Mateo ha avuto un affaticamento. Sta meglio. Notizie confortanti da lui" ha spiegato Mazzoni.



La sfortuna, invece, non sembra abbandonare Antonelli, finito nuovamente ko. "Siamo dispiaciuti, purtroppo ha riportato un problema ad un polpaccio. La notizia positiva è che non ha riportato lesioni. Il polpaccio, quando ci sono dei sintomi, vanno ascoltati. Non è una cosa grave, ma ci è dispiaciuto vedere che si è fermato dopo aver recuperato".