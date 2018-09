Milan, Kakà incorona Gattuso: "E' un fenomeno come allenatore"

05/09/2018

Affiancato da Leonardo e Maldini, l'ex Pallone d'oro rossonero è tornato a respirare l'aria del centro sportivo di Carnago dopo i trionfi vissuti sul campo: "E' un piacere essere tornato qui - ha commentato a Milan TV -, ho camminato per i viali di Milanello ricordando i tantissimi bei momenti che ho vissuto qua. Poi ho assistito all'allenamento. E' speciale, la struttura è bellissima ed essendo lontano da Milano e dal caos ti dà la possibilità di stare in mezzo alla pace e alla natura".



Il brasiliano orbiterà attorno alla società milanista, ma per ora senza un ruolo preciso. Studia da dirigente e vuole farlo al fianco di Maldini e Leonardo, guardando Gattuso in panchina: "E' come quando giocava ed è stato bellissimo vederlo allenare. A livello di energia e motivazione non è cambiato, contro la Roma ha passato tutto il tempo a chiedere il meglio dai propri giocatori, ma non è solo questo. E' riuscito a studiare e a prepararsi bene, è un fenomeno come allenatore".



L'esempio, per Kakà, è arrivato proprio nel 2-1 contro la Roma a cui ha assistito dalla tribuna: "Bellissima vittoria. Nel primo tempo il Milan ha giocato bene, nel secondo un po' meno però con i cambi è riuscito a trovare le occasioni per vincere. Tre punti che danno fiducia".