Milan-Inter, Shevchenko: "Higuain contro Icardi è un grande duello"

16/10/2018

Il derby di Milano è alle porte e uno che le sfide tra Milan e Inter le ha caratterizzate a suon di gol è Andriy Shevchenko , ex bomber rossonero ora ct dell'Ucraina. "Sarà un bellissimo confronto, un derby argentino tra Higuain e Icardi. Il Pipita è importante per i rossoneri anche fuori dal campo". In panchina l'ex compagno Gattuso : "Mi piace come sta lavorando, sta dimostrando di essere all'altezza". E sulla proprietà: "Ora c'è serenità".

Proprio l'arrivo di Leonardo e Maldini in società ha colpito positivamente Shevchenko: "Con il nuovo proprietario c'è molta più serenità e vedo una linea di lavoro ben definitia sulla quale Leo e Paolo stanno puntando. Stanno formando la squadra". Squadra guidata da Gattuso: "Lui può portare il Milan ad alti livelli. Era un giocatore con tanta grinta che ha saputo utilizzare la sua intelligenza per esprimere al meglio le sue qualità, compensando con la grinta la poca tecnica. Un giocatore che ha sempre dato tutto".



Quest'anno il derby della Madonnina si è vestito con i colori dell'Argentina, quelli di Higuain e Icardi: "Sarà un bellissimo confronto - ha continuato Shevchenko -. Il Pipita è un ragazzo serio, che ha ancora tanto da dire e dimostrare dopo aver vinto tanto. Può aiutare molto i giovani calciatori a crescere all'interno della squadra ed è un valore aggiunto anche fuori dal campo". Dall'altra parte Icardi: "E' cresciuto tanto, è formato ed è un leader dell'Inter. Quando la squadra è in difficoltà lui comunque riesce a trovare il gol e a risolvere i problemi".



Gol che sono il pane di Cutrone, come lo erano per Sheva: "Mi piace come si muove, come si crea le occasioni. E' sempre pronto e vivace. Del resto il Milan ha sempre avuto il grande attaccante e adesso c'è lui oltre a Higuain. Vorrei vedere i rossoneri in alto in classifica e da tifosi spero che si qualifichino alla prossima Champions League".