Milan in crisi di punti: terzo posto più lontano I rossoneri hanno vinto una sola gara nelle ultime cinque giornate: per la Champions si fa dura

22 gennaio 2017

Non è un momento felice per il Milan in campionato. Il k.o. contro il Napoli tiene i rossoneri fermi a quota 37 punti: dietro possono così approfittarne, ma il problema è soprattutto davanti dove i partenopei - terzi in classifica - sono scappati a +7 anche se con una gara in più giocata. Una flessione, quella della squadra di Montella, testimoniata dai numeri: nelle ultime cinque partite, il Milan ha vinto una volta soltanto.

La sconfitta di ieri è nata subito, con quell'avvio complicato, ma poi i rossoneri hanno reagito con orgoglio, dando buone sensazioni a Montella che, nonostante il k.o., è rimasto comunque soddisfatto: "Come padronanza del gioco, a tratti, abbiamo anche fatto più di loro - le sue parole dopo la gara -. È comunque una sconfitta che ci fa ben sperare e che ci insegnerà tanto. Loro sono ai vertici da sette anni, questo Milan invece sta facendo bene ma è all'inizio, dobbiamo crescere". E un processo di crescita passa necessariamente anche da momenti di questo tipo, dove la squadra è viva e propositiva - come dimostrato nel secondo tempo - ma i risultati non arrivano.



Nelle ultime cinque giornate il Milan ha conquistato solamente cinque punti, frutto di due pareggi (contro Torino e Atalanta) e una vittoria (contro il Cagliari, grazie a un gol di Bacca all'88'). Una serie di risultati decisamente negativa, che ha permesso all'Inter di farsi sotto (in caso di vittoria a Palermo i nerazzurri andrebbero a +2 sul Milan) e ha allontanato il terzo posto dal mirino di Montella: al di là delle buone sensazioni per il gioco e l'atteggiamento mostrati in campo, per tentare di arrivare in Champions il Diavolo dovrà tornare immediatamente a fare punti.

LE STATISTICHE - Il Milan ritrova la sconfitta interna dopo otto partite in cui aveva registrato sei vittorie e due pareggi.

- Un solo successo nelle ultime cinque di campionato per i rossoneri che avevano vinto quattro delle precedenti cinque (1N).

- Contro il Napoli è arrivata per Ignazio Abate la 250ª presenza in Serie A.

- Gianluigi Donnarumma festeggia le 50 presenze in Serie A.

