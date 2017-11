Milan, il sorriso di Montella: "A Napoli sarò ancora io l'allenatore"

4 novembre 2017

Sulla crisi: "È un momento complicato, lo dicono i numeri. Abbiamo voglia di tornare a vincere. Il pareggio ad Atene è un ottimo risultato, abbiamo consolidato il primo posto anche se volevamo qualificarci. Abbiamo bisogno di tre punti per risalire. Dobbiamo fare di più, essere più veloci in costruzione".



Sui numeri: "Tiriamo tantissimo e segnamo pochissimo, questa è la fotografia della situazione. Perché? Dobbiamo giocare con più serenità, l'unico modo per essere in mostra le nostre enormi qualità".



Sulle voci di esonero: "Stanco? No, sono concentrato per il bene del Milan. Lavoro con il mio staff e vado avanti serenamente. Chi mi sta vicino un po' soffre, ma fa parte del calcio. Basta poco per risalire".



Sul Sassuolo: "È partito male, ora con il vecchio modo di giocare hanno ritrovato compattezza e stanno risalendo. Al Mapei Stadium voglio vedere l'atteggiamento visto contro il Chievo a Verona".



Sulla testa dei giocatori: "Problema mentale? No, possiamo fare di meglio ma siamo battaglieri. Non avremmo fatto quelle partite contro Genoa, Inter e Juve".



Sul turnover: "Indispensabile cambiare qualcosa. In attacco? Giochiamo ogni tre giorni".



Sulla presenza di Han Li a Milano: "Parliamo spesso con lui insieme a Mirabelli e Fassone. Parliamo del progetto Milan".



Sul momento di Borini: "Il suo rendimento non mi sorprende, può giocare in tutti i ruoli e mette in campo sempre il 110%. Acquisto e ragazzo positivo".



Sui risultati: "Abbiamo vinto a Verona, perso con la Juve e pareggiato ad Atene. I risultati non si sono aggravati e non sono preoccupato".



Sulla fiducia della società: "Mirabelli ha difeso il mio operato. Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport ho visto un Gattuso un po' troppo magro... C'è stato qualche errore con photoshop, la prossima volta vorrei anche io qualche kg in meno (ride, ndr)".



Su Kalinic: "Devo ancora svolgere l'unico allenamento per preparare la partita. Valuto oggi pomeriggio, ma non è detto che i ragazzi che provo oggi possano giocare domani. Potreste sbagliare la formazione (ride, ndr)".



Sul gap in classifica: "Possiamo colmarlo, le altre stanno andando troppo forte, ma prima o poi caleranno. Con un po' di fortuna in più possiamo lottare per il quarto posto".



Sull'espressione dei giocatori: "Occhi della tigre? Loro hanno voglia e sono dentro la situazione. Non vedo paura in loro".



Sulla rinconferma sulla panchina del Milan: "Sono l'allenatore del Milan e sono coinvolto dal progetto, lo porterò avanti ancora a lungo. Domani vinceremo e ci rivedremo qui per la vigilia della sfida con il Napoli venerdì 17. Fino a prova contraria ci sarò io...".