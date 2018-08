Milan, il ritorno di Kakà: “Rino, mi aspetto una vittoria contro la Roma”

29/08/2018

E’ iniziata la nuova avventura al Milan di Ricardo Kakà. Dopo le due esperienze da calciatore in maglia rossonera, il brasiliano torna con una nuova veste. Sarà vicino a Leonardo e Maldini per conoscere le dinamiche che circondano la gestione di un club e per capire cosa potrà fare nel mondo calcio. “Io sono contentissimo tutte le volte che posso venire a Milano - le prime parole di Kakà appena approdato in Italia -. Parlo spesso con Leonardo ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non abbiamo discusso”.

“Adesso la mia priorità sono i miei figli che vivono in Brasile - ha proseguito l’ex calciatore sbocciato nel San Paolo -. Devo stare insieme a loro, ma con Leo e Paolo mi avvicino ancora di più al Milan. Voglio capire quello che mi piace fare nel momento del calcio. Gattuso? Sono contentissimo che lui sia l’allenatore del Milan. Ha sempre tanta grinta e tanta voglia oltre a una grande mentalità per quel che riguarda il lavoro. Adesso speriamo che i risultati siano dalla sua”.

E venerdì sarà in tribuna per assistere a Milan-Roma. "Ho visto la partita di Napoli e al di là del risultato il Milan a me è piaciuto. Sarò a San Siro per la sfida con la Roma e conto in un successo della ...mia squadra",