Milan, il pareggio basta: un punto prezioso per l'Europa Il destino della squadra di Montella è nelle mani dei rossoneri

14 maggio 2017

Un punticino per l'Europa. Dopo la gara di Bergamo, per il Milan il bicchiere è mezzo pieno. Alla resa dei conti, infatti, il pareggio con l'Atalanta potrebbe contare. Dopo il gol di Conti, ci ha pensato una rete "sporca" di Deulofeu a togliere le castagne dal fuoco per Montella, che protegge il sesto posto in classifica e continua a inseguire il "bersaglio grosso" della stagione. Tutto nonostante una prestazione non certo brillante per il Diavolo.

A Bergamo al Milan manca un po' tutto: gioco, energia e qualità. Ma al triplice fischio la classifica dice 60 punti. E a questo punto della stagione è l'unica cosa che conta. Grazie al punto conquistato a Bergamo, i rossoneri conservano il sesto posto, tenendo dietro Fiorentina e Inter. Gli uomini di Montella non sono più quelli apprezzati nell'andata, ma poco conta a due turni dalla fine della stagione. Il coraggio ai rossoneri non manca, certo, ed è sufficiente per acciuffare il pareggio al 90' con l'Atalanta. Ma per puntare all'Europa, nelle ultime due giornate (Bologna a San Siro e Cagliari in trasferta) il Milan non dovrà più sbagliare. Con sei punti nelle prossime due gare, infatti, per il Milan l'Europa sarà assicurata. Al netto delle prestazioni, ovviamente. E dei tiscorsi tecnici relativi agli eventuali riconferme per alcuni giocatori in vista della prossima stagione.

LE STATISTICHE DI ATALANTA-ROMA • L’Atalanta tornerà a disputare le coppe europee 26 anni dopo la sua ultima apparizione: Coppa UEFA 1990/91. • Andrea Conti è il difensore che ha segnato più gol (8) in stagione nei cinque maggiori campionati europei. • Per la prima volta in Serie A, Conti ha segnato trovato il gol in tre presenze di fila. • Terzo gol in Serie A per Gerard Deulofeu, il primo in trasferta. • Deulofeu (5) e Conti (4) oltre ad aver segnato sono i giocatori che hanno creato più occasioni per i compagni in questa partita. • L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 16 partite di campionato (vs Inter) ed è imbattuta nelle ultime otto (3V, 5N). • La squadra di Gasperini è imbattuta da 10 partite in casa: sei vittorie e quattro pareggi, inclusi i due delle gare più recenti (vs Juventus e Milan). • Il Milan non vince da cinque giornate (3N, 2P): per i rossoneri è il digiuno di successi più lungo in Serie A dall’aprile 2016. • Il Milan ha fallito l'appuntamento col gol nel primo tempo in tutte le ultime cinque partite di campionato. • Riccardo Montolivo non giocava in Serie A da 223 giorni, l'ultima presenza a ottobre contro il Sassuolo.

Argomenti Correlati VOTATE Milan, è fatta per l'Europa? Dì la tua

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X