Milan, il nome di Bailey sul taccuino di Mirabelli

14 gennaio 2018

Il Grand Tour di Mirabelli in Germania ha dato i suoi frutti: molti gli appunti presi da ds del Milan durante il soggiorno tedesco e tra i primi della lista c'è quello di Leon Bailey , esterno classe '97 del Bayer Leverkusen . Il giamaicano ha colpito il dirigente milanista nella gara persa contro il Bayern Monaco e diventa un vero obiettivo per la prossima estate. Il prezzo non è inferiore ai 25 milioni e c'è da fare i conti con la concorrenza del Chelsea.

Bailey, cresciuto calcisticamente in Austria poi sbocciato al Genk, è perfetto come esterno di sinistra di centrocampo ma si può adattare anche a destra. Ha un contratto col Leverkusen, che lo ha pagato 12 milioni lo scorso anno, fino al 2022 e un valore di mercato in costante crescita. L'interesse del Chelsea rischia di scatenare un'asta e far lievitare il costo del cartellino di un giocatore di sicuro talento e di grande qualità.



Lo stesso Mirabelli ha dichiarato chiuso il mercato in entrata del Milan per questa sessione di mercato, visti gli investimenti fatti la scorsa estate e la necessità di farli fruttare al meglio. Per questo Bailey rientra nella strategia per la prossima campagna acquisti di giugno, per cui i rossoneri hanno iniziato a muoversi.