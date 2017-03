Milan, il 7 aprile è la nuova data del closing

14 marzo 2017

E' stata fissata per il 7 aprile la nuova data per il closing del Milan. A giorni, probabilmente giovedì, ma è possibile anche venerdì, dovrebbero arrivare i 100 milioni di euro della terza tranche versata dal SIno-Europe Sports per l'esclusiva della trattativa per l'acquisizione della società rossonera. In contemporanea, dovrebbe essere prevista la firma del nuovo contratto. La conferma arriva direttamente dagli ambienti di Fininvest.