Milan, il 12 novembre confronto con la Uefa

04/11/2018

Quasi quattro mesi dopo la sentenza del Tas che aveva riammesso il Milan in Europa League dopo l'iniziale esclusione decisa dalla Uefa, il club rossonero è pronto a tornare a Nyon per capire che tipo di sanzione riceverà e lavorare ad un accordo per non aver rispettato il Fair Play Finanziario nel triennio 2015-18. Come riporta il Corriere dello Sport, l'udienza davanti alla Camera Giudicante è fissata per il 12 novembre.