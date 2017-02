Milan, Honda vicino all'addio: il giapponese volerà in Usa

24 febbraio 2017

Il contratto di Honda è in scadenza nel prossimo luglio e le sue caratteristiche lo rendono poco adattabile al calcio di Montella che, infatti, in questa stagione lo ha utilizzato solamente sei volte in tutto tra campionato e Coppa Italia. Per questo la volontà di trovare l'intesa con la squadra americana allenata da Brian Schmetzer è forte da tutte le parti. Il giapponese è affascinato dagli States anche per sviluppare ulteriormente i suoi progetti imprenditoriali, legati soprattutto alla moda, che gli garantiscono un certo business anche in termini di sponsor.



Il Milan lascerebbe partire volentieri un giocatore che in tre anni e mezzo ha lasciato pochi segni, nonostante la definizione di "Beckham d'Oriente", e non rientra chiaramente nei piani dell'allenatore. I Seattle a loro volta vorrebbero fare dell'attuale 10 rossonero il loro nuovo giocatore simbolo che, tra l'altro, potrebbe arrivare a inizio marzo, giusto in tempo per l'inizio della stagione. La prima offerta è arrivata qualche giorno fa ed è ancora abbastanza distante dalla richiesta ma a breve sono previsti nuovi colloqui per trovare un accordo che permetterebbe a Honda di liberarsi e lasciare il Milan praticamente subito. Dopo il tramonto dell'affare con l'Hull City a gennaio, questa volta l'addio pare vicino a concretizzarsi.