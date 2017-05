Milan, Han Li e Fassone incontrano il sindaco Sala

5 maggio 2017

La società rossonera ha specificato che l'incontro è avvenuto in un clima molto cordiale che ha permesso colloqui conoscitivi tra il sindaco e i nuovi padroni del Milan. Sala ha ricordato alla neo insediata dirigenza l'importanza dello sport per la città e ha espresso l'augurio che il Milan possa ritornare al più presto una squadra di vertice. Come specificato dal club rossonero, Han Li e Fassone hanno illustrato le strategie societarie che hanno intenzione di attuare con la questione del futuro di San Siro in primissimo piano.